Das Baugewerbe wirbt vor dem neuen Ausbildungsjahr um Lehrlinge.

"Unsere Betriebe haben noch einige Plätze zu vergeben", so Verbandsgeschäftsführer Borstel am Mittwoch. Die Zahl der ausbildungswilligen Betriebe sei in der Coronakrise konstant. 2019 seien in den hessischen Ausbildungszentren 634 Azubis im ersten Lehrjahr gewesen.