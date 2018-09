Schlechte Nachrichten für Marburger Autofahrer: Wetterkapriolen und statische Probleme verzögern die Bauarbeiten an der Weidenhäuser Brücke, einer der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt.

Seit rund einem halben Jahr ist die Weidenhäuser Brücke in Marburg für Sanierungsarbeiten gesperrt - und damit eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in die Innenstadt. Ende Oktober sollte die Brücke aber zumindest einseitig wieder befahrbar sein. "Es wird wohl ein bisschen später werden", sagte Baudezernent Wieland Stötzel (CDU), wie die Oberhessischen Presse am Mittwoch berichtete.

Wie lange sich die Arbeiten genau verzögern, darauf will sich die Stadt demnach nicht festlegen. Dort war bis zum Nachmittag niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Grund für die Verzögerung sind offenbar die Wetterkapriolen in diesem Jahr: der Frost zu Baubeginn, dann Starkregen im Frühjahr und schließlich die Hitze im Sommer.

Einzelhandel wenig begeistert

Außerdem musste die Statik neu berechnet werden: Beim Rückbau der Fahrbahn und der Auffüllung wurde an einem der drei Brückenbögen eine erhebliche Höhendifferenz zu den Plänen entdeckt. Das führte dazu, dass die Statik für den Aufbeton neu berechnet und Pläne neu gezeichnet werden mussten. Das habe gedauert.

Der Einzelhandel in der Innenstadt ist wenig begeistert: "Ja, die Sperrung hat sich ausgewirkt, und das nicht nur in einem kleinen Bereich", sagte Patrick Peckmann vom Einzelhandelsverband Hessen-Nord auf Anfrage von hessenschau.de.

Peckmann erinnerte daran, dass in der Innenstadt zudem an weiteren Stellen gebaut wird - wie zum Beispiel am ehemaligen Allianzhaus. Genaue Zahlen zu Verlusten lägen nicht vor, sagte Peckmann. "Wir sind mit der Stadt aber im Gespräch und bekommen vielleicht schon am Mittwoch Rückmeldung über das weitere Vorgehen."

Mehrkosten nicht absehbar

Die Mehrkosten für die Planänderungen muss die Stadt bezahlen, ihre Höhe sei noch nicht absehbar. Bislang war die Stadt von fünf Millionen Euro Gesamtkosten ausgegangen. Zusammen mit den Einzelhändlern muss dann auch geklärt werden, ob die Brücke stadteinwärts oder stadtauswärts geöffnet werden soll.

Eine Ampel, die den Verkehr abwechselnd in Richtung Innenstadt und in Richtung Stadtautobahn regelt, kann die Stadt nicht einsetzen, weil die Rotphase zu lange dauern würde. Die gesamten Brückenarbeiten sollen aber weiterhin im Spätsommer oder Herbst 2019 abgeschlossen sein.

