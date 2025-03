Bauarbeiten abgeschlossen Kasseler A49-Südtangente ab Samstag wieder frei

Ab Samstag soll der Verkehr auf der Kasseler Südtangente wieder in beide Richtungen rollen - drei Monate später als geplant. Die Bauarbeiten an der A49 sind dort in den letzten Zügen. Besonders für die Menschen im Kasseler Süden ist das eine gute Nachricht.

Auf der A49 bei Kassel-Oberzwehren dürfte sich die Baustellen-Situation bald entspannen. Bild © hr/Stefanie Küster

Seit Mai 2023, also seit fast zwei Jahren, ist die Kasseler Südtangente in Richtung Marburg gesperrt und die Autobahn eine Einbahnstraße. Nun ist die Sanierung der Fahrbahn, einer Brücke und der Leitplanken abgeschlossen. Ab Samstag soll am Samstag der Verkehr auf der A49 wieder in beide Richtungen rollen. Die große Baustelle soll bis dahin abgebaut sein. Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Neue Leitplanken sollen sicherer sein Die Arbeiten an den Leitplanken dauerten nach Angaben der Autobahn GmbH länger als geplant und verzögerten die Freigabe um rund drei Monate. "Die neuen Leitplanken halten mehr aus, wenn jemand dagegenfährt, gerade in den Bereichen, wo wir eine Lärmschutzwand dahinter haben", sagte Jeanette Jockers von der Autobahn GmbH. "Wir möchten verhindern, dass jemand vor dieses Hindernis fährt und sich dann schwerer verletzt, als es sein muss." Fast fertig: So sieht die A49 bei Kassel inzwischen aus. Bild © Jens Wellhöner/hr Restarbeiten an A44 und A7 dauern noch zwei Wochen Der Leiter der Außenstelle der Autobahn GmbH, Bernhardt Klöpfel, ist zuversichtlich, dass am Samstag alles gut laufen wird, auch das Wetter spiele dabei eine Rolle. "Der Sonnenschein kommt uns für die Markierungsarbeiten entgegen. Deswegen glauben wir, dass das auch so klappt." Wetter Wettervorhersage für Hessen Zur Übersicht Es gibt aber noch Restarbeiten auch auf der A44 und der A7 bei Kassel, die noch zwei Wochen dauern werden: An drei Autobahnkreuzen rund um Kassel werden die gelben Baustellenmarkierungen abgebaut, neue weiße Markierungen müssen gesetzt werden. Das bedeutet, dass sich die Verkehrsführung dort von Tag zu Tag ändern kann. Wenn dann alles wieder frei ist, soll auch der Schleichverkehr durch den Kasseler Stadtteil Oberzwehren abnehmen, der die Hauptstraße verstopft, weil viele Autofahrer auf diese Route ausweichen.