Kühe auf saftigen Weiden vor sanften Hügeln - "Hessisches Allgäu" wird das Waldecker Land gerne genannt. Doch ein Großteil der Tierhaltung findet in Mastanlagen statt. Gegen neue Betriebe regt sich Widerstand. Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Darüber können Sie am Freitag beim Hessentag diskutieren.

Landwirtschaft in Waldeck-Frankenberg, das hat Tradition. Egal ob Viehwirtschaft oder Ackerbau, zwischen Korbach und Frankenberg findet man in fast jedem Dorf einen Bauernhof - noch. Denn viele Landwirte bangen um ihre Zukunft oder müssen umdenken und neue Wege gehen.

So sieht es aktuell in der Landwirtschaft der Region aus: Im Mai knallig gelbe Rapsfelder, im Herbst der Mais, der die landwirtschaftlich genutzten Flächen bestimmt. Dazwischen weiden idyllisch Kühe auf saftig grünen Wiesen, doch immer mehr Kühe, Schweine und Hühner werden in großen Mastställen gehalten.

Weitere Informationen Diskussion beim Hessentag Im hr-Treff dreht sich am Freitag, 1. Juni, 11 bis 14 Uhr, alles um das "LokalThema" Landwirtschaft. In einer Unterhausdebatte , 12 Uhr, gehen wir der Frage nach: "Was treibt die Bauern an und wie bestimmen wir Verbraucher die Zukunft der Region?" Moderatoren sind Susanne Barfuß und Thomas Ranft. Ab 13 Uhr können Sie bei der Landleben-Challenge testen, wie fit Sie für das Leben auf dem Land sind. Dazu gibt es ein spannendes Landwirtschafts-Quiz. Ende der weiteren Informationen

"Monokultur und Massentierhaltung", sagen Kritiker. "Wer nicht mit der Zeit geht, geht unter", halten die Landwirte dagegen. Rund 2.100 Höfe gibt es noch. Davon sind aber nur 500 reine Vollerwerbsbetriebe. Auf allen anderen wird das Haupteinkommen durch Berufe außerhalb der Höfe erzielt. Pro Jahr geben etwa drei Prozent der Betriebe auf - meist weil kein Hofnachfolger gefunden wird.

Und um wie viele Tiere und Ackerflächen kümmern sich die Betriebe? In Waldeck-Frankenberg gibt es etwa 60.000 Schweine und rund 23.000 Kühe plus Nachzucht. Bewirtschaftet werden 40.000 Hektar Acker und 30.000 Hektar Grünland.

Streit um Hähnchenmastanlage

Streit gibt es aktuell um den Bau einer Mastanlage für Hühner, die ein Landwirt in Waldeck bauen will. Zwei Ställe für jeweils 37.500 Tiere. Der Familienbetrieb arbeitet für einen niederländischen Konzern und sieht seine Zukunft in der Hühnermast, weil der Verbrauch an Geflügelfleisch weiter steigt.

Doch gegen die Pläne gibt es Protest von der Bürgerinitiative "ProWaldeck". Sie beklagt, dass mit dem Stall der Luftkurort Waldeck beeinträchtigt werde. Der Geflügelmastbetrieb habe negative Auswirkungen auf das Bioklima und die Gesundheit von Bewohnern und Gästen am Edersee. Intensivtierhaltung bedeute zudem Tierquälerei, Überdüngung der Böden, Belastung des Grundwassers, Geruchsbelästigung und nicht zuletzt eine Wertminderung von Immobilien.

Ein kleines Stück vom Bio-Bauernhof

Dass auch andere Formen der Landwirtschaft eine Zukunft haben können, zeigt das Beispiel der Solidarischen Landwirtschaft (SoLawi), die im vergangenen Jahr im Korbacher Ortsteil Strothe entstanden ist. Zwei junge Familien haben einen alten Hof übernommen und bauen dort 50 verschiedenen Gemüse- und Salatsorten an, Obst und Eier und gibt es auch.

Bis zu 100 Anteile an der Gesamternte stehen zur Verfügung und können für einen festen, monatlichen Betrag erworben werden. Jedes Mitglied der Gemeinschaft erhält dann das gesamte Jahr über Obst und Gemüse. Für die Hofbetreiber bedeutet das Sicherheit in Planung und Anbau. Alle fangen gemeinsam das Risiko von Missernten und Ausfällen auf, genießen aber auch Ernteüberschüsse in besonders guten Jahren.

Diskussion auf dem Hessentag

So stellt sich auch für Waldeck-Frankenberg die Frage: Welche Art der Landwirtschaft brauchen wir? Wie sieht es mit der Macht der Verbraucher aus? In der Gesellschaft wächst die Forderung nach artgerechter Haltung von Tieren, doch für die Bauern muss sich die Arbeit auch lohnen. Darüber diskutieren Besucher des Hessentags an diesem Freitag im hr-Treff unter anderem mit Karin Artzt-Steinbrink aus der Upländer Bauernmolkerei Usseln und Kreislandwirt Fritz Schäfer.