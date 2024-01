Die Stadt Frankfurt rechnet am Donnerstag mit vollen Straßen: 1.500 Traktoren protestierender Landwirte werden ab dem Vormittag erwartet. Auch Busse, Straßen- und U-Bahnen könnten betroffen sein. Dazu kommt der Lokführerstreik: S-Bahnen fahren in der Stadt so gut wie keine.

Wegen der Bauernproteste gegen die Sparpläne der Bundesregierung rechnet das Frankfurter Ordnungsamt am Donnerstag mit einem Verkehrschaos in der Stadt. 1.500 Traktoren sollen laut der Behörde "aus jeder Himmelsrichtung" für eine Sternfahrt und eine Kundgebung in die Main-Metropole fahren.

Landwirte aus dem Main-Kinzig-Kreis, der Wetterau, dem Hochtaunuskreis, dem Kreis Darmstadt-Dieburg und aus Offenbach haben angekündigt, sich an der Fahrt beteiligen zu wollen.

Stau auf fünf zentralen Zufahrtsstraßen erwartet

Die Traktoren sollen laut Polizei zwischen 9 und 15 Uhr über fünf abgestimmte Strecken nach Frankfurt fahren. Ihr Ziel ist der Platz vor der Festhalle an der Ludwig-Erhard-Anlage, wo für 13 Uhr eine Kundgebung angemeldet ist.

Deshalb erwartet das Ordnungsamt ab 9 Uhr Staus auf den fünf Zufahrtsstraßen. Nach Angaben der Stadt fahren die Traktorenkolonnen aus dem Norden über die Friedberger Landstraße und die Lorscher Straße nach Frankfurt.

Die Streckenführung aus dem Osten verläuft demnach über die Hanauer Landstraße, aus dem Süden über die Darmstädter Landstraße / Sachsenhäuser Warte und aus dem Westen über die Schmalkaldener Straße / Höchster Farbenstraße.

Außerdem werden unter anderem die Theodor-Heuss-Allee und die Autobahn 648 am Donnerstag stadteinwärts gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer dürften sich im Berufsverkehr deutlich mehr Zeit brauchen.

Probleme auch bei Bussen und Straßenbahnen

Auch im ÖPNV brauchen Pendlerinnen und Pendler voraussichtlich länger als gewohnt: Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) rechnet mit Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr in Frankfurt. Aber auch der U-Bahn-Betrieb könne gestört werden.

Man werde am Donnerstag das Nahverkehrsangebot aufrechterhalten, so gut es geht, teilte die VGF am Mittwoch mit. "Verlässliche Prognosen, welche städtischen Linien wo und zu welchen Zeiten fahren werden, lassen sich zurzeit nicht treffen."

Eine "vergleichsweise hohe Verlässlichkeit" bestehe, dass die U-Bahnen weitgehend störungsfrei verkehren können - sofern sie nicht in den oberirdischen Abschnitten durch Staus auf den querenden Straßen behindert würden. Sie lägen aber nicht an den vorgegebenen Zufahrtsstraßen der Sternfahrt.

Regional- und S-Bahnen werden von GDL bestreikt

Zeitgleich zu den Bauern-Protesten läuft seit Mittwoch früh bis Freitagabend der Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr der Deutschen Bahn:

Neben Zügen im Fernverkehr fallen dadurch auch im Rhein-Main-Gebiet Regional- und S-Bahnen aus. Dadurch sei ohnehin mit einer Überlastung des gesamten Straßennetzes der Stadt zu rechnen, sagte ein Sprecher des Ordnungsamts.

In Kassel hatte bereits am Mittwoch eine Sternfahrt mit rund 900 Fahrzeugen für erweiterte Straßensperrungen gesorgt. Durch das frühe Bekanntgeben der Bauernaktion hielt sich das Verkehrschaos dort aber vorerst in Grenzen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Hessenweite Proteste seit Montag

Am Montag hatten Traktor-Konvois hessenweit für Staus auf den Straßen gesorgt. Allein in Wiesbaden blockierten mehr als 2.000 Fahrzeuge Teile der Landeshauptstadt. Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung.

Schrittweise abgeschafft werden soll demnach die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.