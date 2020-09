Bauland in Hessen am teuersten

Bauland in Hessen ist teurer als im Bundesschnitt.

Der Quadratmeter kostete 2019 durchschnittlich 232,24 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit lagen die Preise in Hessen noch über dem bundesweiten Rekordwert von 189,51 Euro pro Quadratmeter. Vor allem in Ballungsräumen ist die Nachfrage gewaltig.