Baupreise steigen steil an

Bauleistungen Baupreise steigen steil an

In Hessen sind die Preise für den Bau von Wohngebäuden in 2021 so stark gestiegen wie seit 41 Jahren nicht mehr.

Im Schnitt erhöhten sich die Preise für die einzelnen Bauleistungen im Vorjahresvergleich um 8,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Zuletzt hatte es 1980 mit einem Plus von zehn Prozent eine höhere Steigerung gegeben. 2020 waren die Preise nur um 1,1 Prozent gestiegen. 2021 wirkte sich die wieder erhöhte Mehrwertsteuer aus, die wegen der Corona-Krise im zweiten Halbjahr 2020 abgesenkt worden war.