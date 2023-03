In den Osterferien baut die Bahn an drei wichtigen Strecken

Für Renovierung und Ausbau macht die Bahn rund um Ostern drei Strecken auf einmal dicht. Betroffen sind hunderttausende Fahrgäste vom Rhein-Main-Gebiet bis Nordhessen. Die Sanierung einer ICE-Strecke zieht sich bis Ende des Jahres.

Umleitungen, Ersatzbusse, längere Fahrtzeiten, Verspätungen, Ausfälle: Das alles kommt auf Bahnkunden zu, die in den Osterferien keinen Urlaub haben und jeden Tag zur Arbeit müssen. Im Rhein-Main-Gebiet sind wegen Bauarbeiten zwei zentrale Strecken gesperrt: zum einen der Frankfurter S-Bahntunnel samt der Strecke nach Offenbach, zum anderen die Gleise von Frankfurt nach Friedberg.

Im Fernverkehr kommt es noch schlimmer: Die ICE-Strecke von Kassel nach Fulda ist acht Monate am Stück komplett gesperrt. Hier ein Überblick, welche Auswirkungen das für die Reisenden hat und wie der Ersatzverkehr geregelt wird.

ICE-Strecke Kassel - Fulda (1. April bis 9. Dezember)

Die Deutsche Bahn (DB) tauscht auf der Schnellfahrstrecke im Nordosten Hessens mehr als 160 Kilometer Gleise aus und sperrt den Abschnitt deshalb acht Monate lang. Die Fernverkehrszüge werden umgeleitet, dadurch sind Reisende bis zu 60 Minuten länger unterwegs. Einige Züge fallen ganz aus oder halten nicht überall. Betroffen sind Fahrten zwischen:

Hamburg/Bremen - Hannover - Göttingen - München: Im stündlichen Wechsel lange ICE auf der ganzen Strecke und Züge mit zwei Zugteilen bis Hannover, danach getrennt nach Hamburg bzw. Bremen. Umleitung zwischen Göttingen und Nürnberg via Eisenach und Erfurt mit dortigen Halten. Keine Halte in Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda und Würzburg. Umleitung zwischen Kassel und Fulda via Bebra.

Im stündlichen Wechsel lange ICE auf der ganzen Strecke und Züge mit zwei Zugteilen bis Hannover, danach getrennt nach Hamburg bzw. Bremen. Umleitung zwischen Göttingen und Nürnberg via Eisenach und Erfurt mit dortigen Halten. Keine Halte in Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda und Würzburg. Umleitung zwischen Kassel und Fulda via Bebra. Hamburg - Kassel - Frankfurt - Süddeutschland/Schweiz: Umleitung zwischen Kassel und Fulda via Bebra. Zusätzliche Halte in Fulda, zudem teilweise in Hanau. Keine Sprinterzüge zwischen Hamburg und Frankfurt.

Umleitung zwischen Kassel und Fulda via Bebra. Zusätzliche Halte in Fulda, zudem teilweise in Hanau. Keine Sprinterzüge zwischen Hamburg und Frankfurt. Berlin - Erfurt - Frankfurt - Süddeutschland/Schweiz: Weiterhin stündliche Fernverkehrsverbindungen. Teilweise zusätzliche Halte in Hanau.

Weiterhin stündliche Fernverkehrsverbindungen. Teilweise zusätzliche Halte in Hanau. Berlin - Göttingen - Frankfurt: Umleitung ab 18. April zwischen Kassel und Frankfurt via Gießen. Nur noch zweistündliche statt stündliche ICE-Verbindung. Keine Halte in Fulda, Hanau, Frankfurt-Süd und Frankfurt-Flughafen, Fahrtbeginn oder -ende abweichend am Frankfurter Hauptbahnhof.

Auch im Nahverkehr wird es zu Ausfällen, längeren Fahrtzeiten und Fahrplanänderungen kommen. Betroffen sind Regionalzüge von Kassel nach Wabern, Bad Wildungen, Schwalmstadt-Treysa und Bad Hersfeld sowie von Bebra nach Göttingen. Die RegioTram RT5 zwischen Kassel und Melsungen entfällt fast komplett.

Frankfurter S-Bahntunnel bis Offenbach (31. März, 21 Uhr, bis 24. April)

In den Osterferien will die Bahn Gleise und Weichen in einem Teil des Frankfurter S-Bahntunnels austauschen und zeitgleich den Offenbacher Tunnel auf Vordermann bringen. Die S-Bahnen fahren deshalb dreieinhalb Wochen lang nicht zwischen Hauptwache, Südbahnhof und Offenbach-Ost. Der Verkehr auf allen Linien außer der S7 wird in Frankfurt unterbrochen.

Zwischen Frankfurt und Offenbach fahren währenddessen Ersatzbusse auf drei Linien: Sie pendeln von Offenbach-Ost bis Frankfurt-Konstablerwache, -Südbahnhof und -Flughafen. S-Bahnen fahren wie folgt:

S1, S2 und S9: zwischen Wiesbaden bzw. Niedernhausen und Frankfurt-Hauptwache; S1 zusätzlich zwischen Offenbach-Hauptbahnhof und Rödermark-Oberroden, einzelne Fahrten schon ab Frankfurt-Hauptbahnhof über Frankfurt-Süd; S2 zwischen Offenbach-Ost und Dietzenbach.

zwischen Wiesbaden bzw. Niedernhausen und Frankfurt-Hauptwache; S1 zusätzlich zwischen Offenbach-Hauptbahnhof und Rödermark-Oberroden, einzelne Fahrten schon ab Frankfurt-Hauptbahnhof über Frankfurt-Süd; S2 zwischen Offenbach-Ost und Dietzenbach. S3 und S4: zwischen Bad Soden bzw. Kronberg und Frankfurt-Hauptbahnhof sowie zwischen Frankfurt-Süd und Langen bzw. Darmstadt.

zwischen Bad Soden bzw. Kronberg und Frankfurt-Hauptbahnhof sowie zwischen Frankfurt-Süd und Langen bzw. Darmstadt. S5: zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt-Hauptbahnhof.

zwischen Friedrichsdorf und Frankfurt-Hauptbahnhof. S6: wegen der Baustelle zwischen Frankfurt und Friedberg bis 18. April Ersatz durch Busse; danach zwischen Friedberg und Frankfurt-West regulär.

wegen der Baustelle zwischen Frankfurt und Friedberg bis 18. April Ersatz durch Busse; danach zwischen Friedberg und Frankfurt-West regulär. S7: wie gewohnt unterwegs.

wie gewohnt unterwegs. S8: zwischen Wiesbaden und Hanau, dabei Umleitung zwischen Frankfurt-Stadion und Offenbach-Ost über Frankfurt-Süd.

Innerhalb von Frankfurt können Reisende auf U-Bahnen und Straßenbahnen umsteigen, einige Linien verkehren häufiger und mit zusätzlichen Wagen. An vielen S-Bahnstationen sollen kostenlose Leihfahrräder stehen, die man beliebig oft für 30 Minuten gratis mieten kann. Weitere Details mit Busfahrplänen und Karten mit Ersatzhaltestellen auf einer eigenen Internetseite der Bahn .

S6-Ausbau Frankfurt - Bad Vilbel - Friedberg (1. bis 18. April)

Die DB baut seit 2017 die Main-Weser-Bahn zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel von zwei auf vier Gleise aus. Fahrgäste müssen sich seitdem immer wieder mit Voll- und Teilsperrungen bis Friedberg arrangieren. In den nächsten zweieinhalb Wochen ist die vielbefahrende Strecke erneut dicht. Statt S-Bahnen der Linie S6 fahren zwei Ersatzbuslinien: S6E zwischen Friedberg und Frankfurt-West sowie S6X zwischen Frankfurter Hauptbahnhof und Konstablerwache und Bad Vilbel bzw. Groß Karben. Siehe auch hier .

Regional- und Fernzüge zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und Mittelhessen werden während der Sperrung umgeleitet. Und zwar so:

Regionalverkehr:

RE30 (Kassel - Marburg - Gießen - Frankfurt): ab Friedberg mit Umleitung über Hanau zum Frankfurter Hauptbahnhof mit längeren Fahrtzeiten und Haltausfällen.

ab Friedberg mit Umleitung über Hanau zum Frankfurter Hauptbahnhof mit längeren Fahrtzeiten und Haltausfällen. RB34 (Glauburg-Stockheim - Bad Vilbel - Frankfurt): an Wochenenden Fahrtbeginn und -ende in Niederdorfelden; montags bis freitags ab/bis Bad Vilbel, ab dort Ersatzbusse.

an Wochenenden Fahrtbeginn und -ende in Niederdorfelden; montags bis freitags ab/bis Bad Vilbel, ab dort Ersatzbusse. RB48 (Nidda - Beienheim - Friedberg - Frankfurt): Fahrtende in Friedberg; montags bis freitags zusätzlicher stündlicher Pendelzug zwischen Friedberg und Frankfurt über Friedberg-Süd, Rosbach, Rodheim, Burgholzhausen und Friedrichsdorf.

Fahrtende in Friedberg; montags bis freitags zusätzlicher stündlicher Pendelzug zwischen Friedberg und Frankfurt über Friedberg-Süd, Rosbach, Rodheim, Burgholzhausen und Friedrichsdorf. RB40/41 (Treysa/Dillenburg - Gießen - Friedberg - Frankfurt): Umleitung über Hanau und Fahrtende dort; mit Fahrzeitverlängerungen und Übernahme aller Zwischenhalte der RB49.

Umleitung über Hanau und Fahrtende dort; mit Fahrzeitverlängerungen und Übernahme aller Zwischenhalte der RB49. RB49 (Gießen - Friedberg - Hanau): Fahrten zwischen Friedberg und Hanau entfallen; Alternative dazu die RB40/41.

Fernverkehr:

ICE-Linie Hamburg - Hannover - Gießen - Frankfurt - Karlsruhe: Umleitung über die Strecke Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda - Frankfurt-Süd - Darmstadt; keine Halte im Frankfurter Hauptbahnhof und auf der Strecke der Main-Weser-Bahn (Gießen - Friedberg - Frankfurt); stattdessen Halte in Frankfurt-Süd.

Umleitung über die Strecke Kassel-Wilhelmshöhe - Fulda - Frankfurt-Süd - Darmstadt; keine Halte im Frankfurter Hauptbahnhof und auf der Strecke der Main-Weser-Bahn (Gießen - Friedberg - Frankfurt); stattdessen Halte in Frankfurt-Süd. IC-Linie Münster - Dortmund - Siegen - Wetzlar - Frankfurt: Fahrtbeginn und -ende in Friedberg; keine Halte in Frankfurt-West und Frankfurt-Hauptbahnhof.

Fahrtbeginn und -ende in Friedberg; keine Halte in Frankfurt-West und Frankfurt-Hauptbahnhof. ICE-Linie Dortmund - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Ingolstadt - München: Großräumige Umleitung zwischen Frankfurt-Flughafen Fernbahnhof und Aschaffenburg; keine Halte in Frankfurt-Hauptbahnhof.