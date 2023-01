Der nördliche Teil der Main-Weser-Bahnstrecke bleibt wegen Bauarbeiten weiter gesperrt. Die Strecke sollte eigentlich schon wieder frei sein. Doch ein Bauzug entgleiste.

In Nord- und Mittelhessen geht es für Fahrgäste der Main-Weser-Bahn auch im neuen Jahr mit größeren Einschränkungen weiter. Grund für die Sperrungen sind laut Deutscher Bahn dringend notwendige Bauarbeiten. Ein Teil der Gleise müsse erneuert werden. Eigentlich sollte die Strecke am Montag wieder freigegeben werden. Diese Freigabe verzögert sich nach Angaben einer Bahnsprecherin aber auf unbestimmte Zeit.

Zwar wurden die Bauarbeiten an einer Brücke bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) nach Auskunft der Sprecherin wie geplant beendet. Aber auf der Strecke zwischen Neustadt und Wabern sei bei Schotterarbeiten ein Bauzug entgleist. Ein Bergungskran sei unterwegs, hieß es am Montagmittag.

Bus statt Zug

RE39 und RB39 fallen zwischen Kassel und Wabern (Schwalm-Eder) ganz aus. Ab Wabern fahren sie im Zwei-Stunden-Takt bis Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg). Betroffen sind neben den Regionalzügen in Nord- und Mittelhessen mit dem RE30 und der RB41 auch Verbindungen von und nach Frankfurt.

Insgesamt 80 Busse sind für den Ersatzverkehr vorgesehen. Diese verkehren zwischen Kassel und Marburg zweimal pro Stunde. Auch auf der Strecke von Korbach über Frankenberg nach Marburg müssen Passagiere teils auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.

Zum Teil alternative Haltepunkte

Trotz der umfangreichen Sperrung sollen laut Bahn die meisten Haltepunkte angefahren werden. Dennoch gebe es zum Teil abweichende Haltestellen, längere Reisezeiten und weniger Kapazitäten in den Fahrzeugen. Vor allem zu Spitzenzeiten könne es in den Ersatzbussen voll werden, prognostizierte die Deutsche Bahn, deshalb könne man in der Bauphase keine Fahrräder mitnehmen.

Auch gewohnte Anschlüsse sind betroffen, weil die Ersatzbusse für die Strecken mehr Zeit benötigen. Reisende müssen an den Umsteigebahnhöfen zum Teil länger auf ihre Anschlüsse warten.

Weitere Informationen Informationen über die Sperrung Betroffene Reisende finden alle Informationen zum Ersatzverkehr und den abweichenden Reisezeiten vor Ort in den entsprechenden Bahnhöfen oder online bei der Bahn , dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) und dem Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) . Ende der weiteren Informationen