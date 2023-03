Nach dem "Großwarnstreik" in dieser Woche haben Gewerkschaften den nächsten Streik angekündigt - in noch größerer Dimension: Am Montag sollen nicht nur der Nahverkehr, sondern auch der Regional- und Fern- und Flugverkehr stillstehen.

Freitag: Flughafen-Mitarbeiter sind in Streikwesten im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens unterwegs.

Auf der Schiene, in der Luft und auf dem Wasser: Am kommenden Montag müssen sich Pendlerinnen, Pendler und Reisende in ganz Deutschland auf weitreichende Verkehrseinschränkungen einstellen.

Mit einem großangelegten bundesweiten Warnstreik wollen die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gemeinsam den Druck in ihren Tarifverhandlungen erhöhen, wie beide Organisationen am Donnerstag ankündigten. "Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen", hieß es. In Hessen werde voraussichtlich den ganzen Tag über kein Zug fahren, so die EVG.

Stillstand bei Straßen- und U-Bahnen bis hin zu Fernzügen

Betroffen von der beispiellosen Warnstreik-Aktion sind der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Zusätzlich sei der öffentliche Nahverkehr in Hessen betroffen.

S-Bahnen und Regionalzüge im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden betroffen sein, teilte der Verbund am Donnerstag auf seiner Internetseite mit . Auch der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) rechnet mit Einschränkungen im Zugbereich, wie eine Sprecherin sagte. Betroffen ist ebenfalls das Mainzer Unternehmen vlexx.

In Frankfurt sei damit zu rechnen, dass neben ersatzlos ausfallenden Straßenbahnen und U-Bahnen auch viele S-Bahnen und Regionalzüge in den Depots blieben, teilte die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiq mit. Die städtischen Buslinien verkehrten zwar, könnten aber nicht als Ersatz für innerstädtische Bahnlinien dienen.

Fraport bittet Passagiere, nicht anzureisen

Verdi ruft zudem zu Arbeitsniederlegungen bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am Flughafen Frankfurt auf. Es werde zu "massiven Beeinträchtigungen" des Flugverkehrs kommen, wo rund 160.000 Passagiere betroffen sein werden, hieß es vom Flughafenbetreiber Fraport. Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, seien aufgrund des Streiks ausgesetzt. Fraport bat die Passagiere daher dringend, von einer Anreise zum Flughafen abzusehen.

Vom Regionalflughafen Airport Kassel hieß es auf Nachfrage, bislang sei nichts von einem Streik bekannt. Die Warnstreiks an Flughäfen betreffen den Gewerkschaften zufolge einerseits die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, zum anderen örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Auswirkungen auf Tunnel und Schleusen möglich

Auch die Autobahngesellschaft soll bestreikt werden, ebenso wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

Im Bereich der Autobahnen könnten einzelne Tunnel gesperrt werden, kündigte Verdi an. Beim Schiffverkehr ginge es um den Betrieb von wichtigen Schleusen und um die Beladung von Schiffen, die ins Stocken geraten könnte.

Damit ist der Streik deutlich umfassender als der zweitägige "Großwarnstreik", der am Dienstag und Mittwoch in vielen hessischen Kommunen soziale Einrichtungen, Stadtverwaltungen und den Nahverkehr betroffen hatte.

Kritik von hessischen Unternehmern

Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) hat den geplanten bundesweiten Verkehrsstreik am Montag als maßlos kritisiert. "Es wird unser Leben in erheblichem Umfang zum Stillstand bringen", sagte VhU-Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert am Donnerstag. Die VhU forderte, dass Streikaktionen gesetzlich ausgeschlossen werden sollten, bis die Verhandlungen der Tarifparteien endgültig gescheitert sind.

Dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen

Für Verdi beginnt am Montag die dritte Verhandlungsrunde über die Tarife im öffentlichen Dienst mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

EVG fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn

Ende Februar begannen zudem die Verhandlungen der EVG mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen. Die Gewerkschaft hatte in der vergangenen Woche ein erstes Angebot der Bahn abgelehnt. Sie fordert mindestens 650 Euro mehr Lohn. Bei den höheren Entgelten strebt sie eine Steigerung um zwölf Prozent an bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten.

Die Bahn hatte unter anderem angeboten, die Löhne der rund 180.000 betroffenen Beschäftigten in zwei Schritten um insgesamt 5 Prozent anzuheben sowie mehrere Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro in Aussicht gestellt.