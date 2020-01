Der Ferienflieger Condor hat einen neuen Eigentümer gefunden. Vor der offiziellen Bekanntgabe am Freitag verlautete aus Verhandlungskreisen, dass die polnische Fluglinie LOT den Zuschlag erhalten haben soll.

Der finanziell angeschlagene Ferienflieger Condor mit Sitz in Kelsterbach (Groß-Gerau) hat nach monatelanger Suche einen Käufer gefunden. Die polnische Fluggesellschaft LOT habe im Bieterrennen mehrere Finanzinvestoren ausgestochen, berichtete die Nachrichtenagentur dpa am Freitag mit Verweis auf Verhandlungskreise.

Anstieg der Passagierzahlen

Condor lud für Freitag um 11 Uhr in Frankfurt zu einer Pressekonferenz ein. Es gehe darum, gemeinsam "mit dem neuen Eigentümer" über die Zukunft von Condor mit rund 5.000 Mitarbeitern zu informieren. Der Name des Käufers wurde in der Mitteilung nicht genannt.

LOT ist in der Star Alliance mit dem Lufthansa-Konzern verbunden. Die Gesellschaft hat 2019 zum vierten Mal in Folge einen starken Anstieg ihrer Passagierzahlen verzeichnet. Derzeit betreibt LOT eine Flotte von 80 Maschinen. Condor kommt auf knapp 60 Jets. Die Airline hatte in den vergangenen Jahren meist Gewinne eingeflogen und ist auch für deutsche Reiseveranstalter ein wichtiger Geschäftspartner.

LOT soll staatliche Hilfskredite für Condor bald zurückzahlen

Zuletzt waren im Bieterverfahren um Condor drei ernsthafte Interessenten in Medienberichten genannt worden. Neben LOT der US-Finanzinvestor Apollo gemeinsam mit deutschen Reiseveranstaltern und einem Co-Investor, sowie als dritter Bieter die britische Investmentgesellschaft Greybull.

Nach der Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook im September war Condor unter das Dach des sogenannten Schutzschirmverfahrens geschlüpft, das Condor vorübergehend vor den Forderungen der Gläubiger schützt. Der Bund und das Land Hessen haben der Airline einen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Suche nach einem Käufer zu erleichtern. LOT soll nach dpa-Informationen nach der Übernahme die staatlichen Hilfskredite schnell zurückzahlen. Das sei eine Voraussetzung für den Verkauf gewesen, erfuhr die dpa am Freitag aus Regierungskreisen.

Abbau in Verwaltung, Stellenstreichungen bei Flugbegleitern

Zuletzt hatten die Condor-Beschäftigten Einschnitte hinnehmen müssen, um das Unternehmen für einen Käufer attraktiver zu machen. Ziel von Vorstandschef Ralf Teckentrup war es, die Gewinnaussichten der Airline mit Kostensenkungen zu verbessern und das Unternehmen möglichst als Ganzes zu verkaufen. So wurde etwa beschlossen, 170 von 750 Jobs in der zentralen Frankfurter Verwaltung abzubauen.

Jüngst hatte sich Condor zudem mit den Gewerkschaften Verdi und Ufo auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt, der die Streichung von 150 Flugbegleiterstellen vorsah.

Sendung: hr-iNFO, 24.01.2020, 9 Uhr