Streikende am Klinikum Kassel am Dienstag.

Streikende am Klinikum Kassel am Dienstag. Bild © picture-alliance/dpa

Die Warnstreiks an zahlreichen Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Hessen dauern an. Die Gewerkschaft Verdi will am zweiten Streiktag weiter Druck im Tarifstreit um die Beschäftigten von Bund und Kommunen machen. Mehrere Kundgebungen sind geplant.

Am zweiten Warnstreik-Tag im Gesundheitswesen will die Gewerkschaft Verdi die Aktionen in Hessen ausweiten. Teils beteiligten sich die Häuser bereits den zweiten Tag, teils kämen sie auch neu hinzu, wie der Landesfachbereichsleiter Gesundheit der Gewerkschaft Verdi in Hessen, Georg Schulze, am Mittwoch sagte.

Warnstreik seit Dienstag

Schon mit Beginn des Frühdienstes am Dienstag hatten rund 500 Beschäftigte in mehreren hessischen Kliniken ihre Arbeit niedergelegt. Verdi will mit den auf zwei Tage angesetzten Warnstreiks in zahlreichen Kliniken Druck im Tarifstreit um die Beschäftigten von Bund und Kommunen machen.

Betroffen von den Aktionen unter dem Motto "Gesundheit ist Gold wert, und wir sind es auch" seien sowohl Krankenhäuser und psychiatrische Kliniken als auch Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste, teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi rechnet insgesamt mit rund 2.000 Beteiligten an den beiden Streiktagen. Für die betroffenen Einrichtungen waren Notdienstvereinbarungen getroffen worden, geplante Operationen sollten teils verschoben werden.

Folgende Häuser sind nach Angaben von Verdi betroffen

Klinikum Frankfurt-Höchst

Sana Klinikum Offenbach

Hochtaunuskliniken

Gesundheitszentrum Wetterau

Krankenhaus der Stiftung zum Heiligen Geist in Frankfurt

Vitos Klinikum Riedstadt

Klinikum Darmstadt

Helios Dr. Horst Schmidt Klinikum (HSK) Wiesbaden

Helios Klinik Idstein

Vitos Kliniken Rheingau und Weilmünster

St. Vincenz Krankenhaus Limburg

Klinikum Hanau

Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises

Klinikum Fulda

Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar/Dillenburg

Klinikum Kassel

Streik-Kundgebungen fanden am Dienstag in Kassel statt, für Mittwoch sind weitere Kundgebungen in Hanau, Wiesbaden und Wetzlar geplant. Die Veranstaltungen sind eingebettet in bundesweite Aktionen in Gesundheitseinrichtungen.

Am Klinikum Kassel haben rund 200 Mitarbeiter an einer Kundgebung teilgenommen. Bild © Silvia Ritter (hr)

10,5 Prozent höhere Einkommen gefordert

In den aktuellen Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Für Auszubildende fordert die Gewerkschaft 200 Euro mehr im Monat.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es Ende Februar trotz eines Angebots der Arbeitgeber noch keine Annäherung gegeben.

Bisheriges Angebot eine "Frechheit"?

Das Angebot der Arbeitgeber umfasste unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Schulze bezeichnete das Angebot als "Frechheit". Was bei der Finanzierung des Gesundheitswesens schieflaufe, müsse politisch gelöst werden und dürfe nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für 27. bis 29. März geplant.

Immer wieder Warnstreiks

Derzeit ruft Verdi im Zuge von Tarifverhandlungen verschiedener Branchen immer wieder zu Streiks und Protesten auf - im Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst, beim Verkehr und bei der Deutschen Post.

In den Tarifverhandlungen bei der Post war am Samstag eine Einigung erzielt worden. Wie die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Post mitteilten, wurden deutliche Erhöhungen der Entgelte sowie der Vergütungen für Auszubildende und Studierende ausgehandelt. Langwierige Streiks seien somit vermieden worden.

Anfang März hatten die Warnstreiks den Nahverkehr in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel lahmgelegt. Vergangene Woche gab es hessenweit Warnstreiks in Kitas und anderen sozialen Einrichtungen.

