In Bayern haben 2019 hunderte Mitarbeiter gegen die Schließung des Continental-Werks in Roding protestiert. Jetzt wollen die hessischen Kollegen demonstrieren.

In Bayern haben 2019 hunderte Mitarbeiter gegen die Schließung des Continental-Werks in Roding protestiert. Jetzt wollen die hessischen Kollegen demonstrieren. Bild © picture-alliance/dpa

Die Beschäftigten bei Continental wollen in der kommenden Woche gegen den geplanten Stellenabbau protestieren. Der Automobilzulieferer will in Hessen weit über Tausend Jobs streichen und Werke schließen.

An den hessischen Continental-Standorten wollen die Mitarbeiter kommende Woche gegen den geplanten Stellenabbau protestieren. Das teilte die Gewerkschaft IG-Metall am Sonntag mit. Der Automobilzulieferer hatte Anfang des Monats angekündigt, wegen der Folgen der Corona-Krise weit über Tausend Stellen abbauen zu wollen.

Bereits am Montag werde es vereinzelte Aktionen in und vor den Betrieben geben, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft dem hr am Sonntag. Am Donnerstag sei dann ein großer Autokorso in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) geplant.

Gewerkschaft: "Kampfansage an die Beschäftigten"

Der Leiter des IG-Metall Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, sagte, die Standorte in Hessen seien von den angekündigten Abbauplänen besonders betroffen. Er wirft Continental vor, die Corona-Krise als Vorwand zu nehmen, um seine Wettbewerbsfähigkeit auf Kosten der Beschäftigten auszubauen. "Das ist keine Strategie, das ist eine Kampfansage an die Beschäftigten", sagte er laut der Mitteilung.

Köhlinger fordert zudem die schwarz-grüne Landesregierung auf, zugunsten der Beschäftigten und des Standorts Hessen aktiv zu werden.

Karben und Babenhausen vor dem Aus

Wie Continental vergangenen Mittwoch mitteilte, soll das Werk in Karben mit seinen 1.100 Beschäftigten im Jahr 2024 geschlossen werden. Continental begründet diesen Schritt mit einer "Transformation in der Automobilbranche", die durch die Corona-Pandemie beschleunigt worden sei.

Bis 2025 soll auch in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) Schluss sein, am Standort in Schwalbach (Main-Taunus) sollen rund 180 Stellen wegfallen. Der Standort im Frankfurter Stadtteil Rödelheim soll erhalten bleiben. Allerdings sollen auch hier 500 Stellen gestrichen werden.

Sendung: hr-iNFO, 6.9.2020, 14 Uhr