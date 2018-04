Der Autobauer Opel kommt beim geplanten Personalabbau schneller voran, als es den Arbeitnehmervertretern lieb ist. Laut Betriebsrat werden mehr als 4.000 Beschäftigte das Unternehmen verlassen - der Plan sah weniger vor.

Beim Sanierungsfall Opel verlassen tausende Beschäftigte das Unternehmen. "Opel laufen wirklich die Leute weg", erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug am Freitag in Frankfurt. Nach seinen Angaben haben bereits mehr als 2.500 Beschäftigte die Abfindungen zum Vorruhestand angenommen. Weitere rund 2.000 kämen dafür in Frage, und eine unbekannte Zahl weiterer Beschäftigte könnte die Abfindungen von bis zu 275.000 Euro wählen.

"Es wollen mehr gehen, als notwendig ist"

Alleine am Entwicklungszentrum in Rüsselsheim hätten schon 2.000 Mitarbeiter Programme zum Vorruhestand oder zum freiwilligen Ausscheiden angenommen. Dort sollten aber eigentlich nur 1.200 Jobs wegfallen.

Nach Berechnungen von Schäfer-Klug werden insgesamt mehr als 4.000 Beschäftigte das Unternehmen bis zum Jahr 2020 verlassen. Damit würden die ursprünglich geäußerten Forderungen des neuen Mutterkonzerns PSA mehr als erfüllt, der 3.700 Leute loswerden wollte. Das ist etwa ein Fünftel der aktuell rund 19.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Der Betriebsrat befürchtet unter der Regie von PSA großen Schaden für die Zukunft des Autobauers: "Es wollen mehr gehen, als notwendig ist."

Betriebsratschef fordert Produktionsplan für Opel-Werke

"Wir haben enormen Druck, dass die Leute gehen wollen", sagte der Betriebsratschef. "Es stellt sich langsam die Frage, was mit der Arbeit passiert, wenn keiner mehr da ist." Die IG Metall verlangt bislang vergeblich einen verbindlichen, mit Zahlen unterlegten Produktionsplan für die deutschen Werke Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern.

Ein Unternehmenssprecher sagte auf Nachfrage von hessenschau.de, man gebe zu solchen internen Plänen grundsätzlich keine Auskunft. Allerdings befinde man in intensiven Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Ziel sei es, das Unternehmen wieder erfolgreich zu machen - ohne Werksschließungen und betriebsbedingten Kündigungen.

Erste Vorschläge hinsichtlich eines Produktionsplans hatte die IG Metall ausgeschlagen. Für die Sicherung von höchstens 1.800 Arbeitsplätzen hätten die Franzosen den Verzicht auf Lohnerhöhungen, Weihnachts- und Urlaubsgeld der rund 19.000 Beschäftigten verlangt, ohne eine klare und auf Zahlen basierte Zukunftsperspektive für das Unternehmen zu belegen.

Ex-IG-Metall-Chef spricht von Erpressung

Einen solche Aufweichung des Flächentarifs lehnte die Gewerkschaft ab. "Es liegt uns kein zukunftsfähiges Angebot vor. Das ist Fakt", sagte Schäfer-Klug. Der frühere IG-Metall-Chef Berthold Huber, der bei den Sanierungsverhandlungen auf der Arbeitnehmerseite die Fäden führt, nennt das Vorgehen des PSA-Konzerns sogar "Erpressung".

Sendung: hr-iNFO, 20.03.2018, 14 Uhr