Wegen Betriebsversammlungen kann es am Donnerstag sowie am kommenden Dienstag in Frankfurt bei einigen U-Bahn- und Straßenbahnlinien zu Ausfällen kommen.

An beiden Terminen würden auch diensthabende Fahrerinnen und Fahrer an den Versammlungen teilnehmen, teilte die Verkehrsgesellschaft Frankurt (VGF) am Mittwoch vorab mit. Man versuche aber, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.