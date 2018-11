Igitt, Blutegel! Was viele Menschen schaudern lässt, ist ein echtes Arzneimittel. In Biebertal bei Gießen liegt der größte Zuchtbetrieb Westeuropas - und nicht weit entfernt ein Blutegel-Seniorenheim.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Die Blutegelzucht in Biebertal [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Viele Menschen finden sie eklig. Für die Medizin aber sind sie ein wichtiges Heilmittel: Blutegel. In Biebertal bei Gießen werden die wurmartigen Blutsauger gezüchtet und in die ganze Welt verschickt - in dem größten Unternehmen seiner Art in Westeuropa.

Rund 40 Teiche à 30 bis 50 Zentimeter Tiefe hat die Biebertaler Blutegelzucht in Betrieb. "In so einem Teich sitzen 20.000 bis 30.000 Tiere", erklärt Geschäftsführer Harald Galatis. "Kurz nach unserer Gründung haben wir etwa 500 Blutegel im Jahr verkauft, inzwischen sind wir bei 400.000 im Jahr." Seit 2004 sind Blutegel als Arzneimittel eingestuft.

Lange starke Vorbehalte

Ärzte und Therapeuten hätten lange Zeit starke Vorbehalte gegen die Blutegel-Therapie gehabt, sagt Galatis. Der Gedanke, dass sich drei bis zu 15 Zentimeter lange Blutegel an einem Patienten festbeißen und ihren Speichel absondern, das war vielen suspekt. Aber: Der Speichel hat krankheitslindernde Wirkung, wie unter anderem Forscher der Universität Greifswald herausgefunden haben.

Weitere Informationen Kosten der Behandlung Eine Behandlung kostet in der Regel pro Sitzung zwischen 19 und 44 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Blutegel (meist 4 - 6 Egel). Die Kosten trägt der Patient selbst als sogenannte IGeL (Individuelle Gesundheitsleistung). Wird die Behandlung im Rahmen eines Klinikaufenthaltes durchgeführt, zahlt die GKV die Therapie im Rahmen der allgemeinen Therapiekosten. Ende der weiteren Informationen

Und so gibt es inzwischen viele Ärzte, Therapeuten und auch Kliniken, die die Blutegel einsetzen: "Überwiegend bei Gelenkproblemen wie Kniegelenksarthrose, Tennisellenbogen und mehr", sagt Galatis. "Der Speichel wirkt lokal sehr stark gegen Entzündungen."

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet die Biebertaler Blutegelzucht als GmbH und seitdem ist sie gewachsen - auf knapp 40 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von rund zwei Millionen Euro, wie das Unternehmen angibt.

Quarantänestation mit Blutegel-Seniorenheim

Übrigens: Laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte dürfen Blutegel am Patienten nur einmal verwendet werden: Sie könnten Krankheitserreger oder Medikamente aufgenommen haben. Deswegen dürfen sie auch nicht in der freien Natur ausgesetzt werden. Mancherorts werden sie eingefroren oder mit Spiritus übergossen. Eine Alternative zum Töten bietet eine Quarantänestation mit Blutegel-Seniorenheim.

Die betreibt der Biolandhof der Lebenshilfe im etwa 15 Kilometer entfernten Großen-Buseck (Gießen) seit 2015 im Auftrag der Biebertaler Blutegelzucht. Hierhin können die Tiere in Spezialgläsern zurückgeschickt werden. Nach 32 Wochen Quarantäne werden sie in sogenannte Rentnerteiche überführt. Hier können sie 25 bis 30 Jahre alt werden.