Die Menge des in Biotonnen eingesammelten Abfalls in den vergangenen Jahren gestiegen.

Nach Angaben des Umweltministeriums in Wiesbaden stieg die Menge von rund 530.000 Tonnen im Jahr 2015 auf zuletzt 569. 000 Tonnen. Der meiste Biomüll fiel im Landkreis Kassel an (43.800 Tonnen). In Städten ist es oft weniger, in Frankfurt etwa zuletzt rund 25.000 Tonnen im Jahr 201.