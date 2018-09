Trotz Dieselskandal und Schadstoff-Debatte: Die Hessen besitzen immer mehr Autos. Zwei Landkreise sind besonders üppig motorisiert. Parkplatznot herrscht nahezu überall.

Statistisch gesehen kommen auf 10 Hessen 5,9 Autos. Das sind 10 Prozent mehr als noch vor 10 Jahren - damals waren es noch 5,4. Aber es gibt große regionale Unterschiede. Das zeigt eine hr-Datenauswertung.

Auf dem Land haben die Menschen mehr Autos als in der Stadt - logisch, denn auf dem Land sind die Distanzen größer und das Bus- und Bahnnetz weniger dicht als in den Städten. Flächenkreise wie etwa Waldeck-Frankenberg oder der Vogelsberg liegen deshalb mit 6,5 Autos pro 10 Einwohner über dem Durchschnitt, Städte wie Offenbach, Kassel, Frankfurt und Darmstadt mit 4,5 Autos deutlich darunter.

Der Main-Taunus-Kreis ist mit rund acht Autos pro zehn Einwohner absoluter Spitzenreiter in Hessen, gefolgt vom Hochtaunuskreis mit sieben Autos. Hier spielt wohl das Einkommen die entscheidende Rolle. Denn diese beiden Kreise sind nach aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes Hessen die mit den höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Hessen.

Der viel beschworene Trend "weg vom Auto" lässt sich nur in einer einzigen Stadt in Hessen beobachten: in Darmstadt. Nur dort gibt es weniger Autos pro Kopf als vor 10 Jahren, der Rückgang beträgt 1,6 Prozent. Ursache ist der starke Bevölkerungszuwachs in der "Wissenschaftsstadt". Die absolute Zahl der Autos stieg auch dort.

Mehr Autos, aber nicht mehr Parkplätze

Das Mehr an Blech hat in allen Städten die gleiche Folge: Parkplatznot. Alle vom hr befragten Großstädte – mit Ausnahme von Fulda – geben an, dass die Zahl der öffentlichen Parkplätze nicht mitgewachsen ist. Nur Fulda erklärt, es gebe kein Parkproblem. In den vergangenen Jahren habe man neue Stellplätze geschaffen, unter anderem in Tiefgaragen.

Manchmal macht nicht die Zahl der Autos Probleme, sondern die Größe der Fahrzeuge. Die Stadt Wiesbaden berichtet, dass in manchen Straßen auf einer Straßenseite das Parken verboten werden musste. Grund: Wenn auf beiden Seiten ein Geländewagen (SUV) parkt, dann kommt in der Mitte keiner mehr durch.

Die hr-Datenauswertung legt nahe, dass das Größen-Problem die Landeshauptstadt tatsächlich am meisten beschäftigt. Denn geht man von der Motorgröße aus, hat Wiesbaden die höchste Quote von "Straßenkreuzern" in Hessen. Jedes fünfte Auto dort hat zwei Liter Hubraum oder mehr.

Neue Parkplätze "weder möglich, noch geplant"

Hoffnung auf viele neue Parkplätze in Hessens Städten sollte sich niemand machen. Die Stadt Kassel lässt keinen Zweifel: "Es ist weder möglich noch geplant, die Anzahl der Stellflächen im öffentlichen Raum stetig zu erweitern", sagt ein Sprecher. Die Strategie gehe genau in die andere Richtung: Mehr Menschen sollen aufs Auto verzichten. An den Zahlen lässt sich davon aber hessenweit noch nichts erkennen – der Wachstumstrend beim Auto ist ungebrochen.

