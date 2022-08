Nach dem flächendeckenden Warnstreik bei der Lufthansa erwartet die Gewerkschaft Verdi ein "abschlussfähiges Angebot" für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten.

Es liege an den Arbeitgebern, den Tarifkonflikt bei der am Mittwoch startenden Verhandlungsrunde zu beenden, erklärte eine Verdi-Sprecherin. Weitere Warnstreiks könnten sonst in der Hauptreisezeit stattfinden.Verdi hatte am vergangenen Mittwoch nahezu das komplette Lufthansa-Flugprogramm lahmgelegt, so dass rund 134.000 Fluggäste ihre Pläne ändern mussten. Mehr als 1.000 Flüge waren streikbedingt ausgefallen.