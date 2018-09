Im Dieselstreit setzt das Bundesverkehrsministerium laut Medien auf Tauschprämien. Bis zu 10.000 Euro sollen Autofahrer in Limburg und Darmstadt erhalten. Dieselfahrer in Frankfurt würden dabei leer ausgehen - für Ministerpräsident Bouffier inakzeptabel.

Im Streit um Diesel-Fahrverbote wollen Union und SPD in Berlin bis Montagabend eine Einigung finden, die Autobesitzern in vielen betroffenen Städten zugutekommt. Laut einem Bericht der Bild am Sonntag dürfen Autofahrer in den 14 am stärksten von Luftverschmutzung betroffenen Städten auf Prämien zwischen 3.000 und 10.000 Euro hoffen, wenn sie ihren alten Diesel gegen einen sauberen Wagen umtauschen, darunter in Limburg und Darmstadt.

Frankfurt taucht in dieser Liste nicht auf. Für die hessische Pendler-Hauptstadt wird demnach eine andere Lösung gesucht. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) machte sich am Sonntag im hr dafür stark, dass es auch für Frankfurt eine Regelung geben müsse, nach der Diesel-Fahrer keinen Schaden nehmen: "Eine Lösung ohne Frankfurt kann von uns nicht akzeptiert werden."

Bouffier sagte weiter: "Wenn wir für Darmstadt und Limburg eine Umtauschmöglichkeit der Hardware haben, dann ist das in Ordnung. Für Frankfurt brauchen wir auch so etwas - oder eine andere Lösung, die dem nahekommt."

Land pocht auf Umrüstung auf Hersteller-Kosten

Frankfurt muss ab Februar 2019 ein Diesel-Fahrverbot einführen, weil der seit 2010 vorgeschriebene Grenzwert von höchstens 40 Mikrogramm Stickstoffoxid (NO2) dauerhaft nicht eingehalten wird. In Darmstadt und Limburg beträgt die Belastung laut Umweltbundesamt mehr als 50 Mikrogramm Stickstoffoxid pro Kubikmeter Luft.

Das Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts zum anstehenden Fahrverbot in Frankfurt halte das Land weiter nicht für zulässig, sagte Bouffier. "Wir arbeiten in allen Bereichen, dass die Belastungen runtergehen, und wir halten eine Umrüstung der Hardware für notwendig."

In Hessen sind Wiesbaden, Offenbach, Darmstadt und Limburg von einem möglichen Diesel-Fahrverbot betroffen. Die Städte hatten zuletzt Anstrengungen angekündigt, um die Luftqualität zu verbessern.