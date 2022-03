Rund 30.000 Auszubildende fehlen bundesweit im Heizungs- und Klimatechnik-Handwerk. Mit einem Werbevideo bei Youtube und Tiktok will die Branche nun gezielt junge Menschen ansprechen. Ihr Argument: Wer bei uns eine Ausbildung macht, schützt das Klima.

Videobeitrag Video Klimaretter im Handwerk gesucht Video Bild © youtube.com/Viessmann Ende des Videobeitrags

Schnelle Schnitte, eine junge Frau mit Kopfhörern und Sport-BH tanzt zum fetten Sound, Wörter tauchen auf, bilden ganze Sätze: "Es ist ziemlich wyld - das ganze Land wird auf Zukunft umgebaut - per Gesetz. Auf Strom von oben, auf Wärme aus der Luft und aus dem Boden. Wird ja auch Zeit. Und jetzt alle so: Wer baut das ein, wer kennt sich aus?" So beginnt der 50-sekündige Spot auf Youtube.

Das Video gehört zur Marketingkampagne der Ausbildungsinitiative des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK). Unter dem Motto "Zeit zu starten" sollen junge Menschen für den Beruf Anlagenmechaniker:in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, kurz SHK, begeistert werden.

Die Botschaft des Clips: Jugendliche und junge Erwachsene können mit diesem Job die Klimawende unterstützen. Denn die funktioniere nur, wenn es auch Menschen gebe, die die klimafreundlicheren Geräte einbauen können.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Kein Bock auf Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik?

Ein Ausbildungsberuf, der krisensicher und digital ist, viel Teamarbeit und Klimaschutz biete, heißt es aus der Branche. Eigentlich ein attraktiver Job, doch zu wenige wollen ihn machen. Laut ZVSHK gibt es bundesweit derzeit fast 30.000 offene Ausbildungsplätze.

Die Branche habe Nachwuchsprobleme, bestätigt Guido Kalbe, Obermeister der Fachinnung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Es gebe zu wenig Auszubildende, die Lage sei gleichbleibend schlecht. "Wir können einfach zu wenig junge Leute für den Beruf des Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerks gewinnen", räumt er ein.

Das Video soll mehr Aufmerksamkeit bringen - und zwar dort, wo junge Menschen sich informieren: in sozialen Netzwerken. Das Unternehmen Viessmann aus Allendorf (Waldeck-Frankenberg) entwickelt Heiztechnik-Produkte sowie Klima- und Kühlsysteme - und hat den Clip produziert.

Dieser soll jetzt allen Handwerksbetrieben zur Verfügung gestellt werden, damit diese aktiv auf Bewerberinnen und Bewerber zugehen können, erklärt Unternehmenssprecher Alexander Tinter.

Alexander Tinter in der Azubi-Werkshalle von Viessmann in Allendorf. Bild © hr/Vanessa Reller

Fokus auf Sinn der Ausbildung

Einer, der den Clip zukünftig für die Suche nach Azubis einsetzen will, ist Stefan Veltum. Er ist Chef einer Firma in Waldeck-Sachsenhausen. Das Video gefalle ihm sehr gut, gerade weil es den Fokus verschiebe. Bisher habe die Technik im Vordergrund gestanden, zukünftig wolle man den Sinn der Ausbildung stärker in den Mittelpunkt stellen, erklärt Stefan Veltum. Er hofft so auf mehr Bewerberinnen und Bewerber.

Sein ehemaliger Azubi und jetziger Mitarbeiter Moritz Krüger sieht den Grund für den Fachkräftemangel vor allem in der mangelnden Aufklärung. Der erste Gedanke nach dem Abitur sei ein Studium. Was man mit einer Ausbildung im Handwerk alles erreichen könne, wüssten die wenigsten.

Der 23-Jährige hat seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik abgeschlossen und macht derzeit eine Weiterbildung. "Ich kann mich in jede Richtung fortbilden und im Prinzip auf Studienniveau kommen, wenn ich den Meister mache", sagt er.

Moritz Krüger: mit einer Ausbildung im Handwerk Studienniveau erreichen. Bild © hr

Es gibt unzählige Karrierewege im Handwerk - ob junge Menschen mit einem Video motiviert werden können? Auf Youtube hat der Clip seit Anfang Februar gut 1.000 Abrufe, bei Tiktok wurde er immerhin knapp 9.000 mal angeschaut.

Kommentare gibt es auch, nicht viele, aber sie zeigen: die Zielgruppe findet den Clip offenbar ganz cool. Für die Handwerksbranche vielleicht ein Zeichen, zukünftig noch mehr auf soziale Netzwerke zu setzen.

Weitere Informationen Bundesweite Ausbildungs-Initiative für das SHK-Handwerk Auf dieser Internetseite können sich Interessierte über eine Ausbildung oder ein Praktikum im SHK-Handwerk informieren. Dort finden sie neben einem Link zur Online-Bewerbung Infos zu den einzelnen Berufen und Erfahrungsberichte von Azubis und Praktikant:innen. Ende der weiteren Informationen