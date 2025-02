Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft Verdi die Briefträger zu Warnstreiks auf. In mehreren hessischen Regionen muss mit Verzögerungen gerechnet werden.

Veröffentlicht am 05.02.25 um 11:31 Uhr

Von dem Warnstreik betroffen sind laut Verdi die Briefbereiche Frankfurt und Fulda sowie die Verbundzustellung (Pakete und Briefe) in Kassel und Darmstadt. Dort streiken die Zusteller. Es kommt damit zu Verzögerungen bei der Zustellung in Hessen.

Die Gewerkschaft hatte bundesweit bereits am Dienstag ausgewählte Briefzentren bestreikt, um in der Tarifrunde den Druck auf die Deutsche Post zu erhöhen. Betroffen war unter anderem das Briefzentrum am Frankfurter Flughafen (IPZ).

Mehr Geld und mehr Urlaub gefordert

Verdi fordert ein Entgeltplus von sieben Prozent für die Tarifbeschäftigten der Post in Deutschland. Außerdem sollen sie drei Extra-Urlaubstage bekommen.

Wer Verdi-Mitglied ist, soll sogar vier zusätzliche Urlaubstage bekommen. Der Post gehen die Forderungen zu weit, sie fordert eine wirtschaftlich tragfähige Tariferhöhung. Dabei verweist das Unternehmen auf die im Digitalzeitalter schrumpfenden Briefmengen und den hohen Investitionsbedarf.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar angesetzt.