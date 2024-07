Sperrungen in Hessen Auf diese Bahn-Baustellen müssen sich Reisende im Sommer einstellen

ICE-Verbindungen, Regionalzüge, U-Bahnen: In den Sommerferien wird in ganz Hessen auf der Schiene gebaut und saniert. Wer mit der Bahn in Urlaub fahren möchte, könnte es schwer haben. Ein Überblick über die größten Baustellen.