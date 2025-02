Brücken-Abriss in Marburg stört Zugverkehr ab Ende März

Gesperrt ist sie schon, bald soll sie ganz weg: Eine der wichtigsten Brücken in Marburg wird Ende März abgerissen. Das kostet nicht nur Fußgänger, Rad- und Autofahrer Nerven. Bald müssen auch Reisende der Deutschen Bahn mit Problemen rechnen.

Veröffentlicht am 25.02.25 um 19:27 Uhr

Im Beton der Brücke auf der Landesstraße 3089 hatten sich Risse gebildet. Deswegen darf die wichtige Verbindung von Marburg Richtung Norden nicht mehr genutzt werden. Seit Ende November ist die Brücke gesperrt. In knapp einem Monat soll sie abgerissen werden - mit großen Auswirkungen für Pendlerinnen und Pendler.

Wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilte, sollen die Arbeiten zehn Tage dauern: von Freitagabend, 21. März ab 22 Uhr bis zum frühen Montagmorgen, 31. März etwa 4 Uhr. Bekamen Fußgänger, Auto- und Radfahrer die Auswirkungen der Brückensperrung schon seit November zu spüren, trifft es nun auch den Zugverkehr.

Nord-Süd-Verbindung gekappt, Hauptbahnhof liegt lahm

Bahnreisende müssen sich darauf einstellen, dass während der zehntägigen Abrissarbeiten die Strecke von Frankfurt nach Kassel gesperrt wird. Die Züge fahren dann nur noch bis Marburg.

"Für den Abbruch der Brücke müssen die unter der Brücke verlaufenden Bahngleise – also die Bahnstrecke zwischen Marburg und Cölbe – gesperrt werden", teilte Hessen Mobil weiter mit.

Auch Hauptbahnhof in Marburg betroffen

Auch der Marburger Hauptbahnhof ist betroffen. Denn unter der kaputten Brücke verlaufen Oberleitungen, die an den Abriss-Tagen jeweils für einige Stunden abgeschaltet werden müssen. Weil dadurch auch die Oberleitungen im Hauptbahnhof ohne Strom sind, steht dort in dieser Zeit der Zugverkehr still.

"Im dazwischenliegenden Zeitraum kann der Marburger Hauptbahnhof in und aus Richtung Frankfurt angefahren werden", sagte ein Sprecher der hessischen Verkehrsbehörde.