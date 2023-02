Die bundeseigene Autobahn GmbH investiert in diesem Jahr rund 180 Millionen Euro in das hessische Streckennetz. Der Großteil des Budgets fällt für Erneuerungen und Instandsetzungen von Brücken an. Ende des Jahres soll der Bau des Riederwaldtunnels in Frankfurt beginnen.

In Autobahn-Bauprojekte in Hessen sollen in diesem Jahr rund 180 Millionen Euro fließen, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte. Die Gelder sollen vor allem für die Erneuerungen und Instandsetzung von Brücken eingesetzt werden.

Salzbachtalbrücke "komplett im Zeitplan"

Die Salzbachtalbrücke der A66 wird in vier großen Stücken gebaut, die in der Höhe auf den nächsten Pfeiler geschoben werden. Ende Januar war Teil drei von vier auf die Pfeiler geschoben worden, im April soll nach Angaben der Autobahn GmbH der vierte und letzte verbaut werden. Man sei "komplett im Zeitplan".

Im Dezember soll die künftige Südbrücke mit vier engen Fahrbahnen eröffnet werden. Die zweite Brücke nebenan soll 2025 fertig werden.

Die Salzbachtalbrücke verbindet den Rheingau mit Wiesbaden und Frankfurt. Sie war im November 2021 gesprengt worden. Seit Jahren war bekannt, dass die Brücke marode ist und dringend erneuert werden muss - zuletzt war sie stark einsturzgefährdet und wurde gesperrt. Das sorgte für ein monatelanges Verkehrschaos rund um Wiesbaden.

Schiersteiner Brücke soll Ende 2023 fertig sein

Beim Neubau der Schiersteiner Brücke an der A643 zwischen Wiesbaden und Mainz rechnet die Autobahn GmbH nach eigenen Angaben inzwischen mit der Fertigstellung Ende des Jahres. Die Autobahn soll dort künftig sechsspurig verlaufen.

An ihr wird seit mehr als neun Jahren mit Verzögerungen gebaut, sie soll rund 250 Millionen Euro kosten.

Riederwaldtunnel: Baubeginn Ende des Jahres

Nach der Räumung des Fechenheimer Waldes in Frankfurt wird der Bau des Riederwaldtunnels vorbereitet. Die Fläche wird nun nach Kampfmitteln untersucht, wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilte. Diese Arbeiten seien sehr aufwändig.

Sobald sie abgeschlossen seien, werde mit dem Bau des Riederwaldtunnels begonnen, um die Autobahnen A66 und A661 zu verbinden. Der Baubeginn ist für Ende des Jahres geplant. Fertiggestellt werden soll der Tunnel 2031.

Arbeiten auch am Rüsselsheimer Dreieck und Darmstädter Kreuz

Von den 180 Millionen Euro will die Autobahn GmbH neben den oben genannten Projekten Geld in den Ersatzneubau von Verbindungsrampen am Rüsselsheimer Dreieck (A60/A67) investieren.

Zudem seien Brückenarbeiten am Darmstädter Kreuz geplant, wo sich A5 und A67 kreuzen.