Der Berliner Medien-Logistiker Zeitfracht will die Mehrheit an dem Einzelhandel-Dienstleister Buchpartner aus Darmstadt übernehmen.

Buchpartner organisiert mit derzeit 820 Beschäftigten eigenständige Buchabteilungen in Supermärkten, Elektronikläden oder Discountern. Aktuell werden aus dem Darmstädter Logistikzentrum über 5.000 Verkaufsflächen in Deutschland und Österreich betreut und beliefert. Zeitfracht, nach eigenen Angaben Marktführer im deutschen Buchgroßhandel, sagte den Darmstädter am Dienstag Verlässlichkeit zu.