Bis zu 150 Mitarbeitende betroffen Mathilden-Hospital in Büdingen schließt Großteil der Stationen

Am Mathilden-Hospital in Büdingen verlieren bis zu 150 Beschäftigte ihren Job. Der private Betreiber will vor allem die stationäre Versorgung einsparen und unter anderem die Notaufnahme schließen. Für Menschen in der Region bedeutet das deutlich längere Wege.