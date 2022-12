buero.de will keine Galeria-Filialen mehr übernehmen

"Veränderte Rahmenbedingungen" buero.de will keine Galeria-Filialen mehr übernehmen

Der Büroartikel-Onlinehändler buero.de will nun doch keine Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mehr übernehmen.

Entsprechende Medienberichte bestätigte buero.de-Chef Schön am Donnerstagabend. Gerüchte über weitergehende Schließungen hätten zu veränderten Rahmenbedingungen geführt, die nicht mehr akzeptabel seien. Das hätten die Unternehmensgremien nach mehrstündigen Sitzungen entschieden . buero.de hatte Anfang November Interesse an 47 der insgesamt 131 Galeria-Filialen bekundet. Darunter waren auch fünf hessische Standorte in Bad Homburg (Hochtaunus), Fulda, Gießen, Limburg und Sulzbach (Main-Taunus).