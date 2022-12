Ein Eingangsbereich der Galeria-Filiale in Wiesbaden.

Online-Händler will Galeria-Filialen doch nicht übernehmen

Die Zukunft aller hessischen Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist wieder ungewiss: Der Büroartikel-Onlinehändler buero.de hat Medienberichten zufolge kein Interesse mehr, weil kompetentes Personal davonlaufen würde.

Kurz vor Weihnachten die Hiobsbotschaft für die Galeria Karstadt Kaufhof Filialen in Deutschland: Der Onlinehändler für Büro- und Schulbedarf, der erst im November sein Interesse an 47 der rund 131 Filialen in Deutschland bekundet hatte, hat sein Übernahme-Angebot zurückgezogen.

Übernommen werden sollten fünf der insgesamt 15 hessischen Standorte der Kaufhauskette – und zwar in Bad Homburg (Hochtaunus), Fulda, Gießen, Limburg und Sulzbach (Main-Taunus).

"Veränderte Rahmenbedingungen" und fehlendes Personal

"Wir haben unser Angebot für die 47 Filialen in der Tat zurückgezogen", bestätigte buero.de-Chef Markus Schön der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstagabend vorige Medienberichte. Gerüchte über "viel weitergehende Schließungen" hätten zu "veränderten Rahmenbedingungen" geführt, die nicht mehr akzeptabel seien. Das hätten die Gremien des Detmolder Unternehmens nach mehrstündigen Sitzungen entschieden.

Dem Westfalenblatt sagte Schön außerdem, es sei "vermessen zu glauben, die guten Leute warten lange mit der Jobsuche". Es sei damit zu rechnen, dass es nach der Übernahme kaum noch kompetentes Personal in den Filialen gebe. Im stationären Handel brauche es aber gute Beratungen, um den Wettbewerb mit dem Onlinehandel zu bestehen, betonte er.

Galeria Karstadt Kaufhof verweist auf weiteres Angebot

Nach Angaben von Galeria Karstadt Kaufhof gebe es jedoch noch ein weiteres Übernahmeangebot für eine Reihe von Filialen. Dieses bestehe nach wie vor, sagte ein Konzernsprecher am Donnerstagabend. Um welchen Interessenten es sich handele und, ob darunter auch Filialen in Hessen sind, nannte Galeria Karstadt Kaufhof aus Vertraulichkeitgründen nicht.