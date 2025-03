Zum ersten Mal sind in Deutschland Automaten als vollwertige Postfilialen zugelassen worden. Sie sollen Versorgungslücken schließen - einer der neun Standorte befindet sich in Hessen.

In Aßlar (Lahn-Dill) steht Hessens erster Automat, der von der Bundesnetzagentur offiziell als vollwertige Postfiliale anerkannt ist. Hier können Pakete abgegeben und abgeholt, Briefmarken gekauft und Briefe eingeworfen werden. Einen physischen Mitarbeiter gibt es vor Ort nicht - nur eine Videoberatung ist möglich.

Deutschlandweit hat die Bundesnetzagentur nach eigenen Angaben neun Zulassungen für automatisierte Poststationen erteilt. Neben dem hessischen Standort gibt es zwei in Nordrhein-Westfalen, zwei in Bayern, zwei in Baden-Württemberg, einen in Niedersachsen und einen in Sachsen-Anhalt.

Rechtlicher Hintergrund der Anerkennung

Solche Automaten gibt es zwar schon seit einigen Jahren, bisher waren sie jedoch nur ergänzende Servicepunkte. Jetzt gehören sie offiziell zum Filialnetz der Deutschen Post. Damit können sie dazu beitragen, die gesetzlich vorgeschriebene Versorgung mit Postfilialen sicherzustellen.

Die Post muss laut Gesetz in jeder Gemeinde mit mehr als 2.000 Einwohnern eine Filiale betreiben. In Wohngebieten darf die nächste Poststelle zudem nicht weiter als zwei Kilometer entfernt sein. Diese Vorgaben konnte die Post in den vergangenen Jahren jedoch häufig nicht einhalten.

Postnetz im ländlichen Raum unter Druck

Der Grund: Immer weniger Kioske, Supermärkte und andere Einzelhändler betreiben eine Postfiliale als Zusatzgeschäft. Diese Einzelhändler gelten als Postfilialen.

Besonders in ländlichen Regionen sei es für die Post zunehmend schwierig, geeignete Partner zu finden. In einigen Fällen wurden bisher Container als Übergangslösung eingesetzt.

Automaten sollen Menschen nicht ersetzen

Mit der Reform des Postgesetzes im vergangenen Jahr wurde die Möglichkeit geschaffen, unter bestimmten Bedingungen Automaten als Filialen anzuerkennen.

Die Bundesnetzagentur muss jedem Standort zustimmen. Zudem werden die Kommunen einbezogen, um sicherzustellen, dass die Post nicht im großen Stil Filialen schließt und darunter die Attraktivität von Dörfern und Kleinstädten leidet.

Weitere automatisierte Filialen geplant

In neun Fällen gab die Regulierungsbehörde nun grünes Licht. Weitere Anträge für zusätzliche Standorte liegen vor und werden schrittweise geprüft.

Ein Sprecher der Post begrüßte die Neuerung: "Die Poststation ist eine kundenfreundliche Lösung, die rund um die Uhr verfügbar ist und unseren Kundinnen und Kunden die wichtigsten Brief- und Paketservices anbietet."