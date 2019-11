Ein Busfahrer befestigt in den frühen Morgenstunden ein Banner an der Frontscheibe mit der Aufschrift "Wir streiken".

Auch am Wochenende werden die meisten Busse in Hessen nicht kommen: Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Freitag die Fortsetzung ihrer Streikaktionen an.

Die Beteiligung am vierten Streiktag bei privaten Busunternehmen sei konstant hoch gewesen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. Demnach beteiligten sich mehr als 3.000 Frauen und Männer am Ausstand, den die Gewerkschaft auch am Wochenende fortführen will. "Die Kollegen warten noch immer auf ein besseres Angebot der Arbeitgeberseite. Da dies bisher ausblieb, werden wir auch am Wochenende weiter streiken", kündigte Streikleiter Jochen Koppel an.

Verdi hatte die Aktionen für mehr Lohn, mehr Pausen und mehr Urlaub für die Busfahrer ausgeweitet. Der Ausstand lief wie in den Vortagen mit Beginn der Frühschicht gegen 2.30 Uhr an. Betroffen waren erneut Städte in ganz Hessen, darunter Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Kassel und Fulda. (Hier halten wir Sie auf dem Laufenden, welche Verbindungen in welchen Städten und Kreisen wohl ausfallen.) Der Solidaritätsstreik der Straßenbahnfahrer in Darmstadt vom Donnerstag sei allerdings beendet, der Bahnverkehr laufe dort wieder planmäßig. In Marburg wurde der Tarifkonflikt ganz ohne Streik gelöst.

Fast alle Linien in Frankfurt betroffen

Wie bereits am Donnerstag waren auch am Freitag in Wiesbaden und im Main-Taunus-Kreis einige Regionalbuslinien lahmgelegt. Ausfälle gab es auch wieder in Fulda, Gießen und Offenbach - und wie in den Tagen zuvor auch in Frankfurt. Hier werden nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) "nahezu alle der 64 Frankfurter Buslinien bestreikt".

Laut Verdi hatten am Donnerstag insgesamt knapp 3.300 Fahrer, am Mittwoch rund 3.100 die Arbeit ruhen lassen. Verdi sprach von einer Beteiligung von mehr als 90 Prozent.

Der Tarifkonflikt ist festgefahren, denn auch der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) zeigte sich unnachgiebig. Verdi verlangt für die rund 4.400 Fahrer privater Busunternehmen kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. So soll das Grundgehalt nach dem Willen der Gewerkschaft von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde steigen.

Ärger über "Streikbrecher"

Der LHO hatte zuletzt angeboten, den Ecklohn in den kommenden vier Jahren auf 15,60 Euro pro Stunde zu erhöhen. Die fünfte Verhandlungsrunde vor einer Woche war ergebnislos geblieben.

Den Ärger der Gewerkschaft hatten am Mittwoch in einzelnen Orten Fahrer auf sich gezogen, die trotz des Aufrufs ihren Dienst versahen. Das war etwa in Schenklengsfeld (Bad Hersfeld) und in Schlüchtern (Main-Kinzig) der Fall. Verdi bezeichnete sie als "Streikbrecher".

