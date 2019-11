Pendler und Schüler müssen sich in der kommenden Woche auf neue Busfahrer-Streiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Angebote der privaten Busunternehmen in Hessen für nicht akzeptabel erklärt.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstagabend die Verhandlungen mit den Arbeitgebern der rund 4.400 Busfahrer privater Busunternehmen für gescheitert erklärt. "Deshalb bereiten wir jetzt Streiks für die kommende Woche vor“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel laut Mitteilung der Gewerkschaft.

Dieses Mal könnten die Busfahrer mehrere Tage lang die Arbeit niederlegen – in einer Urabstimmung hatten sie sich für längere, gegebenenfalls auch unbefristete Streiks ausgesprochen. Wie bei den beiden vorangegangenen eintägigen Warnstreiks dürften wieder Busse in ganz Hessen betroffen sein - von Darmstadt über Frankfurt, Offenbach, Hanau, Gießen und Fulda bis Nordhessen.

Verdi fordert höheren Stundenlohn

In den Verhandlungen am Donnerstag hatten die Arbeitgeber ihr Angebot erhöht. Sie boten nach Angaben von Verdi nun eine schrittweise Erhöhung um zwei Euro pro Stunde, die allerdings erst in vier Jahren erreicht sein soll. Verdi ist das zu wenig. Die Gewerkschaft fordert die Anhebung des Stundenlohns von jetzt 13,50 auf 16,60 Euro, dazu noch zusätzliche Urlaubstage.

Weil sich die Tarifparteien zuletzt nicht einigten, kam es wiederholt zu Warnstreiks. Zuletzt beteiligten sich am 1. November nach Verdi-Angaben rund 3.000 Fahrer an einem ganztägigen Ausstand.

