In den Tarifstreit bei den privaten Busunternehmen kommt Bewegung. Die Arbeitgeberseite habe einen Vorschlag gemacht, meldet die Gewerkschaft Verdi. Der Streik soll allerdings auch am Montag fortgesetzt werden.

In den festgefahrenen Tarifverhandlungen der privaten Busbranche Hessen zeichnet sich eine Wende ab. "Die Arbeitgeberseite hat Kontakt mit Verdi aufgenommen und einen Vorschlag unterbreitet", meldete die Gewerkschaft am Sonntag in einer Pressemitteilung.

"Diesen Vorschlag werde ich mit der Tarifkommission beraten. Dazu habe ich die Kommission morgen einberufen. Wir werden gemeinsam darüber entscheiden", wird darin Streikleiter Jochen Koppel zitiert. Mit Details werde die Gewerkschaft erst nach den Beratungen an die Öffentlichkeit gehen.

Streik geht erst mal weiter

Unterdessen ging auch am Sonntag der Busstreik weiter. Die Beteiligung sei ähnlich wie am Samstag gewesen. Auch am Montag soll der Ausstand weitergehen. Betroffen waren erneut Städte in ganz Hessen, darunter Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Kassel und Fulda. (Hier halten wir Sie auf dem Laufenden, welche Verbindungen in welchen Städten und Kreisen wohl ausfallen.)

Busfahrer fordert mehr Geld und Urlaub

Verdi fordert die Erhöhung des Grundgehalts von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde. Der Urlaub soll auf 30 Tage innerhalb der geforderten 5-Tage-Woche erhöht werden (derzeit sind es 25 Tage). Verdi-Mitglieder sollen zwei zusätzliche Urlaubstage erhalten. Außerdem fordert, die Gewerkschaft fahrplanbedingte Pausen und Wendezeiten komplett zu vergüten.

Am Freitag, dem vierten Streiktag, hatten den Angaben der Gewerkschaft zufolge mehr als 3.000 Männer und Frauen die Arbeit niedergelegt. In Marburg wurde der Tarifkonflikt ganz ohne Streik gelöst.

Sendung: hr-iNFO, 24.11.2019, 12 Uhr