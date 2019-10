Fahrer privater Busunternehmen könnten am Freitag erneut in einen Warnstreik treten.

Verdi wies am Mittwoch ein Angebot der Arbeitgeber in Langen (Offenbach) als inakzeptabel zurück und forderte die Unternehmen auf, bis 15 Uhr am Donnerstag nachzubessern.