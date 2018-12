Der Kassel Airport schreibt seit Jahren rote Zahlen und bedroht damit auch den Caldener Haushalt. Nun kann die Gemeinde aufatmen: Die Hälfte ihrer Anteile wird vom Landkreis und der Stadt Kassel übernommen.

Drei ihrer sechs Prozent Anteil am Kassel Airport gibt die Gemeinde Calden an den Landkreis und die Stadt Kassel ab. Das teilte der Kassel Airport am Mittwoch mit. Demzufolge übernehmen Kreis und Stadt jeweils 1,5 Prozent der Anteile am defizitären Flughafen und müssen damit pro Jahr jeweils rund 250.000 Euro mehr zahlen.

Der Kassel Airport schreibt seit Jahren rote Zahlen. Im vergangenen Jahr betrug das Defizit nach Angaben des Flughafens rund sechs Millionen Euro. Für Calden bedeutete das zuletzt Aufwendungen im Wert von einer Million Euro pro Jahr. Diese Zahlen hätten ein so großes Loch in den Haushalt gerissen, dass dieser nicht mehr vom Regierungspräsidium genehmigt worden wäre, hatte Bürgermeister Maik Mackewitz (parteilos) beklagt.

Bürgermeister: "Finanzieller Wendepunkt für Calden"

Die nun gefundene Lösung bezeichnete Mackewitz laut Mitteilung als "finanziellen Wendepunkt, auf den wir lange hingearbeitet haben". Damit könne auch eine Vereinbarung mit dem Land zur zinslosen Vorfinanzierung, die später wiederum mehr Kosten bedeutet hätte, beendet werden. Somit komme Calden unter dem Strich gar zu Einsparungen von rund 600.000 Euro jährlich.

Der Kassel Airport wurde 2013 eröffnet. Das Land Hessen hält nach der Neuordnung der Anteile 68 Prozent und damit weiter den größten Anteil. Die Stadt Kassel und der Kreis kommen nun auf jeweils 14,5 Prozent. Kleinster Anteilseigner ist Calden mit nunmehr drei Prozent.

Sendung: hr-iNFO, 12.12.2018, 14:00 Uhr