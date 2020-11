Das Spezialschiff "Pacific Grebe" liegt im Hafen in Nordenham.

Vorbereitungen in Biblis

Der umstrittene Castor-Transport aus Großbritannien nach Biblis ist im niedersächsischen Hafen Nordenham angekommen. Mit dem Weitertransport auf der Schiene beginnt der kritische Teil der Reise: Aktivisten wollen protestieren, die Polizei bereitet sich darauf vor.

Castor-Transport nähert sich Biblis

Atomkraftgegner protestieren in der Nähe des Piers in Nordenham.

Der Castor-Transport nach Biblis hat Deutschland erreicht. Das Spezialschiff "Pacific Grebe" mit sechs Castoren an Bord lief am frühen Montagmorgen im Hafen in Nordenham (Niedersachsen) ein.

Die mit Atommüll beladenen Behälter werden derzeit trotz starken Winds auf einen Zug verladen, wie ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) sagte. Danach soll der Zug die Behälter in das Zwischenlager in Biblis (Bergstraße) fahren. Bis jetzt laufe alles nach dem Zeitplan, werde der Wind allerdings zu stark, müsse man die Verladung unterbrechen. Bei Strahlungs-Messungen am Hafen sei der gesetzlich vorgeschreibene Höchstwert weit unterschritten worden, teilte GNS mit.

In Biblis laufen parallel bereits die Vorbereitungen auf die Ankunft der zusammen rund 100 Tonnen schweren Castoren. Die Polizei sperrte Parkplätze und ist mit berittenen Einsatzkräften vor Ort. Aktivisten erwarten, dass der Zug sein Ziel am Dienstag erreicht. Für Montagnachmittag haben sie bereits eine Mahnwache geplant.

Deutschland muss den Müll zurücknehmen

Das Schiff war am vergangenen Dienstag im britischen Sellafield ausgelaufen, wo der radioaktive Abfall aufbereitet wurde. Aufgrund internationaler Verpflichtungen muss Deutschland seinen im Ausland aufbereiteten Atommüll zurücknehmen.

An dem Transport des gefährlichen Materials gibt es viel Kritik. So sehen Umweltschützer beispielsweise Mängel an dem Zwischenlager Biblis und Sicherheitsdefizite bei den Atommüllbehältern. Die für die Lagerung des hoch radioaktiven Atommülls zuständige Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) wies Bedenken zurück.

Geplante Proteste und Großaufgebot der Polizei

Zuletzt sprachen sich Polizeigewerkschaften und der niedersächsische Innenminister gegen einen Transport während der Corona-Pandemie aus - wegen eines erhöhten Infektionsrisikos für die Einsatzkräfte. Gegner kündigten bereits Protestaktionen und Mahnwachen entlang der Bahnstrecke durch Niedersachsen und Hessen an, die Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot vor.

Die sechs rund 100 Tonnen schweren Castor-Behälter sollten eigentlich bereits im Frühjahr in das Zwischenlager am früheren Atomkraftwerk gebracht werden. Wegen der Corona-Krise wurde dieser Plan verworfen. Nach dem Aufschub halte die Bundesregierung den Transport jetzt aber für erforderlich, sagte jüngst ein Sprecher des Bundesumweltministeriums.

