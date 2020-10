Coca-Cola schließt und verkleinert mehrere Standorte in Deutschland.

485 Jobs sollen gestrichen, an anderer Stelle 120 neue geschaffen werden, wie der Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das Cola-Abfüllwerk in Liederbach (Main-Taunus) mit 250 Beschäftigten soll kommendes Jahr schließen.