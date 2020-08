Der Weg für Hans-Jörg Vetter an die Spitze des Commerzbank-Aufsichtsrats ist frei.

Das Amtsgericht habe den früheren Chef der Landesbank Baden-Württemberg als Mitglied in das Kontrollgremium bestellt, teilte die Bank am Dienstag mit. Vetter war am Montag vom Aufsichtsrat gewählt worden.