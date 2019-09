Commerzbank-Finanzchef Stephan Engels wechselt im April 2020 zur Danske Bank, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Die dänische Bank kündigte an, Engels wechsele nahtlos in gleicher Funktion in ihr Management. Die Commerzbank verliert den zweiten Manager in ihrem aktuellen Vorstand. Firmenkundenchef Michael Reuther verlässt das Institut zum Jahresende.