Die Commerzbank hat ihre Regeln zum Arbeiten von Zuhause ausgeweitet.

Beschäftigte in der Zentrale des Frankfurter Geldhauses können nun bis zu 70 Prozent im Homeoffice arbeiten, wie eine Commerzbank-Sprecherin am Dienstag sagte. In Firmen-Zentrale arbeiten rund 10.300 Menschen.