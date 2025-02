Commerzbank will 3.900 Stellen abbauen - vor allem in Frankfurt

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr Rekordgewinne gemacht. Trotzdem sieht die neue Strategie für die nächsten Jahre des Konzerns vor, tausende Stellen abzubauen. Das soll vor allem Mitarbeitende in Frankfurt treffen.

Eine Filiale der Commerzbank in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Die Commerzbank will bis 2028 insgesamt 3.900 Vollzeitstellen abbauen, davon 3.300 in Deutschland. Das teilte der Frankfurter Dax-Konzern am Donnerstagmorgen mit.

Von dem Abbau in Deutschland sind nach Angaben der Bank vor allem die Zentrale sowie weitere Standorte in Frankfurt betroffen, dort insbesondere Stabsfunktionen und Backoffice. Derzeit zählt Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank in ihrem Heimatmarkt etwa 20.000 Vollzeitkräfte.

Bank will auf "natürliche Fluktuation" setzen

"Um diesen Transformationsprozess sozialverträglich zu gestalten, setzt die Commerzbank vor allem auf den demografischen Wandel und die natürliche Fluktuation", hieß es. Mit den Arbeitnehmervertretungen seien bereits Eckpunkte für ein Altersteilzeit-Programm vereinbart, das noch im laufenden Jahr greifen soll.

Insgesamt soll der Personalbestand weltweit konstant bei rund 36.700 Vollzeitkräften bleiben, da die Bank an Standorten im Ausland neue Stellen schaffen will.

Rekordgewinne - aber Druck aus Italien

Die Commerzbank kündigte den Stellenabbau am Donnerstag als Teil einer neuen Strategie für die kommenden Jahre an. Zeitgleich legte sie auch ihre Jahresbilanz für 2024 vor: Demnach steigerte die Bank ihr Nettoergebnis um rund 20 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro.

Der Konzern steht allerdings zunehmend unter Druck der italienischen Bank Unicredit, die eine Übernahme anpeilt. Im Herbst hatte die Unicredit den Teilausstieg des Bundes genutzt, um im großen Stil bei der Commerzbank einzusteigen. Inzwischen kontrolliert die Mailänder Großbank gut 28 Prozent der Anteile des Dax-Konzerns, davon rund 9,5 Prozent direkt über Aktien und rund 18,6 Prozent über Finanzinstrumente.

