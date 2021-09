Commerzbank will digital beraten

Die Commerzbank plant angesichts ihres Kahlschlags im Filialnetz digitale Beratungszentren zur Betreuung von Kunden.

Das Frankfurter Geldinstitut will nach eigenen Angaben Mitte Oktober in Berlin, Düsseldorf sowie in Schleswig-Holstein digitale Beratungszentren mit jeweils bis 100 Mitarbeitern aufbauen. Ausgebildete Bankkaufleute sollen dort das komplette Dienstleistungsangebot der Bank einschließlich Wertpapierberatung und Baufinanzierung bieten.