Die Commerzbank in Frankfurt will die Negativzinsen der EZB künftig in noch größerem Umfang an Firmenkunden weitergeben.

"Wir werden unsere Regeln noch mal verschärfen müssen und Freibeträge in einigen Fällen senken", sagte Firmenkundenvorstand Kotzbauer. Mit Negativzinsen kompensieren Banken, dass sie selber 0,5 Prozent Zinsen zahlen müssen.