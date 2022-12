Der Ferienflieger Condor will am Dienstag den ersten Jet seiner neuen Langstreckenflotte mit Urlaubern an Bord in die Luft schicken.

Der Airbus A330 neo soll am kommenden Dienstag in Richtung Mauritius abheben, wie Condorchef Teckentrup am Donnerstag in Frankfurt sagte. Nach der Übernahme durch den Investor Attestor will Condor die gesamte Flotte mit neuen Airbus-Jets ausrüsten.