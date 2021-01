Mehr Arbeitslose in Hessen und bundesweit [Audioseite]

Jetzt steigt die Zahl der Arbeitslosen in Hessen

Die Corona-Pandemie schlägt stärker auf den Arbeitmarkt durch, dazu kommt der Saison-Effekt: Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Januar um fast 12.000 gestiegen. Und in manchen Branchen wird die Krise nach der Pandemie nicht zu Ende sein.

Trotz der Corona-Pandemie war die Arbeitslosigkeit in Hessen Ende 2020 vier Monate in Folge gesunken. Im neuen Jahr setzt sich der Trend aber nicht fort: Im Januar verzeichnete die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit eine deutliche Zunahme bei der Zahl der Arbeitslosen. Sie stieg um 11.800 auf rund 199.000. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich damit um 0,4 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent.

Ein leichter Anstieg sei im Januar wegen des Wetters üblich, erklärte Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion. Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt allerdings das Ausmaß: Im Januar 2019 waren noch rund 40.000 Menschen weniger arbeitslos als in diesem Monat. Dieser deutliche Anstieg sei ganz klar auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, sagt Martin.

Viele in Kurzarbeit

Ohne flankierende Maßnahmen wäre die Lage noch schlechter: Nach den aktuellsten verfügbaren Daten waren im Oktober in Hessen 231.000 Menschen in Kurzarbeit. Wegen des später begonnenen zweiten Corona-Lockdowns dürfte die Zahl der Betroffenen in den Monaten November, Dezember und Januar weiter gestiegen sein.

Wie sich der hessische Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten entwickelt, hängt laut Martin von der ungewissen Dauer des Lockdowns ab. Er rechnet damit, dass Gaststätten und Hotels nach der Aufhebung der Beschränkungen schnell wieder gut laufen werden. In anderen Branchen, wie der Luftfahrt und der Autoindustrie, werde das deutlich länger dauern.

Sendung: hr-iNFO, 29.01.2021, 10 Uhr