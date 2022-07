Im öffentlichen Nahverkehr fallen Züge und Busse wegen Corona-Fällen aus.

Zwischen Friedberg und Karben können bis ca. 13 Uhr am Freitag keine S-Bahnen fahren, weil Stellwerk-Mitarbeiter krank sein. Seit Donnerstag sind zwischen Limburg und Gießen zwei Stellwerke unbesetzt, zwischen 13.30 Uhr und Mitternacht fahren nur Ersatzbusse. In Nordhessen werden viele Verbindungen zwischen Kassel und Osthessen gestrichen sowie im Kasseler Stadtverkehr. In Frankfurt fallen krankheitsbedingt U-Bahnen aus. In Wiesbaden gilt bei vier Buslinien der Ferienfahrplan.