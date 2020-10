Mehr Reisewarnungen, noch weniger Fluggäste: Die Zahl der Passagiere am Frankfurter Fughafen sinkt nach der leichten Sommer-Erholung wieder spürbar.

Als im Mai der Betrieb wegen der Corona-Pandemie völlig einbrach, nahm der Frankfurter Flughafen die Startbahn West erst einmal außer Betrieb. In zwei Tagen, am Donnerstag, sollen die ersten Maschinen wieder dort abheben. Ein hoffnungsvolles Zeichen der Erholung einer daniederliegenden Branche ist das nicht.

Die Startbahn-Wiedereröffnung ist einzig dem nahenden Winter geschuldet: Bei Schnee und Eis will Betreiber Fraport Ersatzpisten haben, und an der Startbahn West liegen die größten und wichtigsten Plätze für die Flugzeugnachtenteisung. Aktuelle Zahlen zeigen aber: Die Pandemie und damit verbundene neuerliche Reisewarnungen haben nach zwischenzeitlicher Besserung einen Großteil des Flughafen-Betriebs wieder eingefroren.

Fast 83 Prozent weniger als ein Jahr zuvor Vorjahr

Der Passagierverkehr am größten deutschen Airport war im September um 82,9 Prozent geringer als ein Jahr zuvor, wie die Fraport AG am Dienstag mitteilte. Knapp 1,15 Millionen Fluggäste bedeuteten mit Beginn des Corona-Herbstes auch rund 360.000 Passagiere weniger als im August. Da hatte der wieder leicht anziehende Urlaubsverkehr für etwas mehr Buchungen und einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat von "nur" 78,2 Prozent geführt.

Auch das Frachtgeschäft leidet, aber bei weitem nicht so schlimm. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost am Flughafen Frankfurt sank im September im Jahresvergleich um 5,2 Prozent auf 162.558 Tonnen.

Verheerende Monate

Wie verheerend sich die Pandemie auf das Geschäft auswirkt, zeigt ein Blick auf das ganze bisherige Jahr 2020 : Von Januar bis Septenber zählte der Flughafen laut Fraport-Bilanz rund 16,16 Millionen Passagiere. Im Vorjahr waren es in diesem Zeitraum rund 54,19 Millionen gewesen - ein Rückgang um mehr als 70 Prozent.

Im dritten Quartal war das Minus mit 80,6 Prozent noch heftiger. Und was bei einer zweiten Coronawelle droht, zeigen die Monate April und Mai: Bei Einbrüchen um jeweils fast 97 Prozent ging am Flughafen so gut wie gar nichts mehr. Betreiber Fraport kündigte daher bereits im August an: Er will bis zu 4.000 Stellen streichen.

Ausgebremst

Wegen neuer Infektionswellen haben Regierungen in Europa seit Mitte August wieder verstärkt Reisewarnungen für wichtige Urlaubsregionen und ganze Länder erlassen. Damit wurde die Erholung des Flugverkehrs in der Corona-Krise wieder ausgebremst, die nach der Aufhebung der Reisewarnungen innerhalb der EU Mitte Juni begonnen hatte.

Zuvor war der Reiseverkehr wegen der Pandemie auf ein Minimum zusammengebrochen. Bei den Fluggesellschaften hat das tiefgreifende Konsequenzen. So hat die Lufthansa angekündigt, die Flotte stark zu verkleinern und weltweit deutlich mehr als 22.000 Stellen abzubauen. Branchenvertreter erwarten, dass der Passagierverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreichen wird.

