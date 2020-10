Hessenmetall will Entlastungen

Coronakrise Hessenmetall will Entlastungen

Zur Bewältigung der Coronakrise verlangt die hessische Metall- und Elektroindustrie Entlastungen vom Staat und von der IG Metall.

In der Tarifpolitik dürften Kostensteigerungen oder mangelnde Flexibilität nicht den Druck auf betriebsbedingte Kündigungen erhöhen, so ein Sprecher am Dienstag.