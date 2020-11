Lufthansa-Chef Spohr lässt sich nach Bekanntwerden der Corona-Infektion von Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) auf das Virus testen.

Die beiden hatten an der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER am Samstag teilgenommen. Bei der Veranstaltung seien Abstands- und Hygieneregeln eingehalten worden, hieß es am Dienstag.