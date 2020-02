Wegen des Coronavirus hat die Lufthansa ihre Flugpause nach China verlängert.

Das teilte die Airline am Freitag mit. Auch Peking und Schanghai werden nun bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März nicht mehr angeflogen. Zunächst waren die Flüge in diese Städte nur bis zum 29. Februar gestrichen worden. Für die übrigen Flüge auf das Festland von China hatte die Lufthansa bereits zuvor eine Flugpause bis Ende März angekündigt. Wegen stockender Nachfrage sollen auch einzelne Verbindungen nach Hongkong gestrichen werden.